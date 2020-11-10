Товарообіг України скоротився на $8 мільярдів з початку року

За січень-жовтень 2020 року товарообіг України скоротився на $8 млрд (9%) - до $82,67 млрд у порівнянні з відповідним періодом торік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

В країну імпортували товарів на $43,03 млрд (менше на $6,01млрд або на 12% у порівнянні з 2019 р.), експортували – на $39,64 (менше на $2 млрд або на 5%). Відповідно розмір від’ємного сальдо склав – $3,4 млрд.

Згідно з даними, 44% товарів імпортують з країн ЄС, 16% - з країн СНД та 40% - з інших.

Найбільшу частку серед імпортованих товарів складають: палива, нафта і продукти її перегонки – 14,75%, реактори, котли, машини, обладнання – 11,15%, засоби наземного транспорту – 10,2%.

Разом з тим, з України експортують 38% товарів – до ЄС, 12% - до країн СНД, 50% - до інших країн. Найбільшу частку серед експортованих товарів складають: зернові культури – 19,25%, чорні метали – 16,16%, а також жири та олії, готові харчові жири, воски – 11,29%.

Як повідомляв Укрінформ, експорт товарів за 2019 рік збільшився на 6,4% та становив 46,1 млрд дол. США, імпорт товарів в Україну торік зріс на 7,1% та становив 60,1 млрд доларів.