Товарообіг роздрібної торгівлі збільшився на 6,4%

За січень-вересень 2020 року роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі України збільшився на 6,4% (у порівнянних цінах) проти аналогічного періоду 2019 року, до 618,16 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Лідером за обсягами роздрібного товарообігу роздрібних підприємств у січні-вересні 2020 року було місто Київ (142,10 млрд грн). Серед регіонів країни перше місце за цим показником посіла Дніпропетровська область (61,88 млрд грн); друге — Київська (55,51 млрд грн); третє — Одеська (48,70 млрд грн) області.

Найменші обсяги роздрібного товарообігу за 9 місяців 2020 року продемонстрували роздрібні підприємства Луганської (4,33 млрд грн), Чернівецької (5,81 млрд грн) та Тернопільської (6,71 млрд грн) областей.

Як повідомлялося, за даними Держстату, у 2019 році роздрібний товарообіг підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) становив 795,20 млрд грн, що на 11,6% (у порівнянних цінах) більше, ніж у 2018 році.