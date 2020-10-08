Товарообіг України становив понад $73 мільярди з початку року

За січень-вересень 2020 року Україна зменшила експорт товарів на 5,6% - до 35,1 млрд дол. США, імпорт також скоротився на 11,8% - до 38 млрд дол. порівняно з аналогічним періодом 2019-го.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

За 9 місяців поточного року в Україну імпортували товарів на понад $38 млрд (у порівнянні з аналогічним періодом 2019 р. імпорт зменшився на $5,1 млрд або на 11,8%). Експортували з України на $35,1 млрд (зменшення експорту склало $2,1 млрд або 5,6%). Сальдо (різниця між експортом та імпортом) — від'ємне — $2,9 млрд.

Серед найбільших країн, з яких імпортували до України: Китай — $5,8 млрд, Німеччина — $3,7 млрд та Росія — $3,4 млрд.

Експортували з України найбільше до Китаю — на $4,8 млрд, Польщі — на $2,3 млрд, Росії — $2 млрд.

До трійки найбільш експортованих з України товарів належать: зернові — на $6,8 млрд, чорні метали — на $5,8 млрд та соняшникова олія — на $4 млрд.

Найбільше імпортували до України: палива мінеральні, нафта та продукти її перегонки — $5,7 млрд, машини, обладнання і механічні пристрої — $4,3 млрд та засоби наземного транспорту — $3,8 млрд.

Як повідомляв Укрінформ, експорт товарів за 2019 рік збільшився на 6,4% та становив 46,1 млрд дол. США, імпорт товарів в Україну торік зріс на 7,1% та становив 60,1 млрд доларів.