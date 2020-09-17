Товарообіг між Україною та Китаєм має перспективи до подальшого зростання — РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов та Надзвичайний і Повноважний посол КНР в Україні Фань Сянжун обговорили подальший розвиток українсько-китайського співробітництва у політичній, економічній та безпековій сферах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Радбезу.

“Секретар РНБО України і Надзвичайний і Повноважний посол КНР в Україні також акцентували, що двостороння співпраця нині динамічно розвивається. Пан Посол сказав, що Китай є одним з основних торговельних партнерів України: двосторонній товарообіг за підсумками 2019 року становив 12,8 млрд дол. та має перспективи до подальшого збільшення”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, сторони обговорили співробітництво у політичній, економічній та безпековій сферах, і наголосили на необхідності розширення й активізації двосторонніх взаємин. Серед перспективних напрямів співпраці - розбудова інфраструктури, науково-технічне і військово-технічне співробітництво.

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Данілов наголосив на важливості залучення в Україну китайських інвестицій, зокрема, для реалізації інфраструктурних проєктів, та подякував китайській стороні за внесок у боротьбі з епідемією COVID-19 в Україні.

«Ми отримали значну допомогу не лише від уряду КНР, а й від ряду китайських компаній», - зазначив він.

Своєю чергою, Фань Сянжун запевнив, що «Китай і надалі проводитиме дружню політику стосовно України, співпрацюватиме з нею у міжнародних організаціях, вестиме двосторонній діалог у дусі рівноправності та поваги».