ЄС і Китай підписали угоду щодо захисту географічних брендів

Євросоюз і Китай підписали сьогодні двосторонню угоду, яка захищає від підробок 100 європейських географічних індикаторів, та стільки ж географічних індикаторів Китаю.

Така інформація, повідомляє Укрінформ, оприлюднена у понеділок на сайті Європейської Комісії.

"Сьогодні ЄС і Китай підписали двосторонню угоду, яка дозволить захистити 100 європейських та 100 китайських географічних індикаторів від зловживань та підробок. Ця угода, яка була укладена у листопаді 2019 року, має принести взаємні вигоди в торгівлі та надати споживачам обох сторін товари гарантованої високої якості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Єврокомісія, згадана двостороння угода є результатом домовленостей, що були досягнуті між ЄС і Китаєм під час зустрічей на вищому рівні.

За даними статистики, у 2019 році Китай був третім за обсягами споживачем європейських сільськогосподарських товарів, експорт яких до Китаю сягнув 14,5 мільярдів євро. Країна є також другим за значенням споживачем європейських товарів із захищеними географічними найменуваннями, на долю яких припадає близько 9 відсотків від загального обсягу двосторонньої торгівлі. Серед них – такі відомі бренди як Cava, Champagne, Feta, Irish whiskey, Münchener Bier, Ouzo, Polska Wódka, Porto, Prosciutto di Parma та інші.

Після підписання угода має отримати погодження у Європарламенту та бути офіційно прийнятою рішенням Ради ЄС. Як очікується, після дотримання всіх юридичних процедур угода між ЄС і Китаєм щодо взаємного захисту географічних індикаторів набуде чинності на початку 2021 року.

Сторони взяли взаємне зобов’язання протягом наступних чотирьох років включити до переліку товарів із захищеними географічними найменуваннями ще по 175 видів продукції від кожної із сторін угоди.

Як повідомлялося, нині в Євросоюзі зареєстровано більше 3 300 товарів із захищеними географічними індикаторами. На долю таких товарів припадає 6,8 відсотків сільськогосподарського виробництва ЄС на суму 74,8 мільярдів євро.