В Microsoft кажуть, що китайці передумали продавати їм TikTok

Китайська компанія ByteDance, що володіє соцмережею TikTok, вирішила не продавати американський сегмент сервісу IT-корпорації Microsoft.

Про це остання повідомила на своєму сайті, передає Укрінформ.

"ByteDance сьогодні повідомила нам про те, що вони не продадуть Microsoft американський сегмент TikTok. Ми впевнені, що наша пропозиція влаштувала б користувачів TikTok, при цьому національні інтереси (США - ред.) у сфері безпеки виявилися б під захистом", - підкреслили в корпорації.

За даними ЗМІ, ByteDance вибрала компанію Oracle як покупця американської платформи TikTok. Проте ще потрібно отримати схвалення на операцію з боку Пекіна і Вашингтона. Крім того, Oracle також веде переговори про придбання частки в американських активах сервісу.

Нагадаємо: раніше ByteDance попередила, що американські компанії не отримають алгоритм TikTok, але технологічна команда соцмережі в США може розробити новий вихідний код.