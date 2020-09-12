Продадуть або закриють: Трамп дав TikTok чотири дні

Президент США Дональд Трамп заявив, що не буде подовжувати термін, даний компанії ByteDance, аби продати застосунок TikTok, який поширює короткі відео.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

«Я не продовжую кінцевий термін для TikTok. Це 15 вересня. Його або закриють, або продадуть», - заявив Трамп журналістам.

Видання нагадує, що в американських ЗМІ з‘явилися різні трактовки кінцевого терміну продажу додатку. Відповідно до різних нормативних актів він може сягати до 12 листопада.

Американські ЗМІ припускають, що TikTok може і не зникнути в США після 15 вересня, адже влада країни не має повноважень заборонити користувачам користуватися додатком, або відключити його.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США планував заборонити роботу соціальної платформи TikTok на території країни, якщо до 15 вересня її не буде продано американській компанії. У Білому домі вважають, що TikTok може збирати дані про американських користувачів та передавати їх китайській владі.

Раніше про плани купівлі TikTok заявляла компанія Microsoft.