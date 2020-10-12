Нобелівську премію з економіки отримали винахідники нових форматів аукціонів

У Стокгольмі оголосили лауреатів премії Банку Швеції в пам'ять Альфреда Нобеля з економічних наук. Ними стали Пол Р. Мілгром та Роберт Вілсон.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці Нобелівської премії у Твіттері.

Вони стали переможцями «за вдосконалення теорії аукціонів та винаходи нових форматів аукціонів».

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

На думку Нобелівську комітету, Пол Р. Мілгром та Роберт Вілсон не просто пояснили, як працюють аукціони та чому учасники торгів поводяться певним чином, а також використали свої теоретичні відкриття, щоб винайти абсолютно нові формати аукціонів для продажу товарів та послуг.

Минулого року Нобелівську премію з економіки отримали Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло та Майкл Кремер. Вони представили новий підхід до отримання достовірних відповідей про найбільш ефективні шляхи боротьби з бідністю у світі.

Як повідомлялося, нині триває Нобелівський тиждень.

5 жовтня оголошено лауреатів Нобелівської премії з фізіології імедицини, ними стали Гарві Дж. Альтер, Майкл Гоутон та Чарльз М. Райс - за відкриття вірусу гепатиту С.

Нобелівську премію у галузі фізики здобули Роджер Пенроус, Рейгард Гензель та Андра Гез за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики.

Лауреатами Нобелівської премії з хіміїв 2020 році стали Еммануель Шарпентьє та Дженніфер А. Дудна за розробку методу редагування генома.

Нобелівську премію з літератури присуджено американській поетесіЛуїзі Глюк «за її безпомилково впізнаваний поетичний голос, який з суворою красою робить індивідуальне існування універсальним».

9 жовтня Нобелівський комітет вирішив присудити Премію миру 2020 року Світовій продовольчій програмі (World Food Programme) за зусилля, спрямовані на боротьбу з голодом, за внесок у покращення умов для миру в районах, що постраждали від конфліктів, і за те, що вона діє як сила, що сприяє запобіганню використанню голоду як зброї війни та конфліктів.

Цього року призовий фонд Нобелівської премії становитиме 10 млн крон (1 млн дол.). Через пандемію коронавірусу вперше з 1944 року церемонія нагородження нобелівських лауреатів у Швеції проводитиметься без їхньої особистої присутності.