В Укрзалізниці розповіли, як збираються вийти на беззбитковість пасажирських перевезень

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак планує забезпечити беззбитковість пасажирських перевезень шляхом погашення боргів за перевезення пільгових пасажирів.

Як передає Укрінформ, про це він розповів в інтерв'ю "Економічній правді".

"Це буде досягатися укладенням публічних договорів із зацікавленими в пасажирських перевезеннях сторонами. Щоб відшкодування перевезення пільговиків відбувалося не через рік після того, як залізниця ці послуги надала. Зараз заборгованість щодо пільговиків тільки Міносвіти наближається до мільярда гривень. Якщо ми ці борги погасимо, то буде можливість зробити пасажирські перевезення хоча би беззбитковими. Серед необхідних кроків – оптимізація, пріоритет електропоїздам із сидячими місцями, оптимізація руху", - розповів Жмак.

Він зазначив, що оскільки Укрзалізниця має бути прибутковою, то пасажирський напрямок, принаймні, повинен бути беззбитковим.

За словами Жмака, він також запронував кандидатуру Олександра Перцовського, який зараз працює в "Укрпошті" на посаду керівника напрямку пасажирських перевезень Укрзалізниці.

"У нього є бачення, яке він сформував протягом останніх двох тижнів, коли ми почали обговорювати це питання. Якраз завтра ми зустрічаємося для того, щоб спокійно обговорити наше спільне бачення розвитку пасажирського напрямку", - додав очільник Укрзалізниці.

Як повідомляв Укрінформ, АТ "Укрзалізниця" за 2019 рік та січень-березень 2020 року не отримала від місцевих органів влади понад пів мільярда гривень компенсацій за перевезення громадян пільгових категорій.