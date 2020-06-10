Нафтогаз відкликав Вітренка з наглядової ради Укрнафти
Про це повідомляє Департамент з комунікацій Нафтогазу
“НАК «Нафтогаз України» відкликала Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді ПАТ «Укрнафта» і висунула на цю позицію Миколу Гавриленка, директора з управління дивізіоном «Нафта» Групи Нафтогаз. За подальшу взаємодію Нафтогазу з Укрнафтою відповідає фінансовий директор Нафтогазу Петер ван Дріл”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко з січня 2019 року очолює дивізіон "Нафта", що об’єднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи Групи Нафтогаз.
“Юрій Вітренко доклав помітних зусиль в налагодженні діалогу між акціонерами для оздоровлення Укрнафти. Ми впевнені, що досвід і кваліфікація Миколи Гавриленка допоможуть якісно врегулювати ті проблемні питання, які залишились невирішеними, зокрема щодо спірних обсягів газу та накопиченого податкового боргу”, — сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.
У “Нафтогазі” нагадують, що відповідно до досягнутих домовленостей, що мали місце у квітні 2019 року, Нафтогаз придбав в Укрнафти 2,06 млрд куб. м газу, видобутого в 2006 році. Оплата має бути здійснена шляхом компенсації збитків від виконання спеціальних обов‘язків. Також має бути здійснена попередня оплата природного газу, що буде видобутий Укрнафтою в майбутніх періодах.
Отримані за газ кошти Укрнафта направить на погашення податкового боргу та штрафних санкцій.
Як повідомлялося, 13 травня директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують. Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці і що причина цього - боротьба з "Газпромом".
У Нафтогазі пояснили, що посада виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" скорочується у межах трансформації Групи "Нафтогаз", що має на меті усунути дублювання функцій і спростити взаємодію підрозділів компанії.