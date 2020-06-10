Нафтогаз відкликав Вітренка з наглядової ради Укрнафти

Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” замінив свого представника в наглядовій раді ПАТ "Укрнафта".

Про це повідомляє Департамент з комунікацій Нафтогазу

“НАК «Нафтогаз України» відкликала Юрія Вітренка з позиції представника акціонера в наглядовій раді ПАТ «Укрнафта» і висунула на цю позицію Миколу Гавриленка, директора з управління дивізіоном «Нафта» Групи Нафтогаз. За подальшу взаємодію Нафтогазу з Укрнафтою відповідає фінансовий директор Нафтогазу Петер ван Дріл”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що генеральний директор АТ "Укртранснафта" Микола Гавриленко з січня 2019 року очолює дивізіон "Нафта", що об’єднує нафтотранспортні та нафтопереробні активи Групи Нафтогаз.

“Юрій Вітренко доклав помітних зусиль в налагодженні діалогу між акціонерами для оздоровлення Укрнафти. Ми впевнені, що досвід і кваліфікація Миколи Гавриленка допоможуть якісно врегулювати ті проблемні питання, які залишились невирішеними, зокрема щодо спірних обсягів газу та накопиченого податкового боргу”, — сказав голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

У “Нафтогазі” нагадують, що відповідно до досягнутих домовленостей, що мали місце у квітні 2019 року, Нафтогаз придбав в Укрнафти 2,06 млрд куб. м газу, видобутого в 2006 році. Оплата має бути здійснена шляхом компенсації збитків від виконання спеціальних обов‘язків. Також має бути здійснена попередня оплата природного газу, що буде видобутий Укрнафтою в майбутніх періодах.

Отримані за газ кошти Укрнафта направить на погашення податкового боргу та штрафних санкцій.

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Як повідомлялося, 13 травня директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що його посаду скорочують. Вітренко стверджує, що його звільнять через два місяці і що причина цього - боротьба з "Газпромом".

У Нафтогазі пояснили, що посада виконавчого директора НАК "Нафтогаз України" скорочується у межах трансформації Групи "Нафтогаз", що має на меті усунути дублювання функцій і спростити взаємодію підрозділів компанії.