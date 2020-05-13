Уряд підготує дорожню карту з добудови об'єктів, що не були завершені до ЄВРО-2012

Профільні міністерства і відомства визначили шляхи погашення боргових зобов'язань та дофінансування програми з будівництва й реконструкції аеропортів та об'єктів спортивної інфраструктури, які готували до Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Україні.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у Facebook за результатами наради щодо проблемних питань, котрі виникли після проведення фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році в Україні - ЄВРО-2012.

За його словами, на нараді було представлено поточну ситуацію, стан готовності та проблематику аеропортів та об'єктів спортивної інфраструктури, будівництво яких було почато та не завершено в рамках Державної цільової програми з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

"Разом із Міністром молоді та спорту, Міністром інфраструктури, представниками Міністерства фінансів, профільних департаментів КМУ, Державного агентства інфраструктурних проєктів і НСК "Олімпійський" визначили шляхи вирішення погашення боргових зобов'язань та дофінансування програми. Наразі буде проведено детальний аналіз стану інфраструктурних проєктів, скорегована потреба у коштах та розроблена дорожня карта по кожному об'єкту, котрі будуть презентовано на черговому засіданні Кабінету Міністрів України", - зазначив Немчінов.

Урядовець підкреслив, що це є першим реальним кроком до розв'язання проблеми, яка тягнулась з 2012 року.

"Наразі ми говоримо про національно важливі об'єкти для нашої країни: найбільші спортивні арени та повітряні ворота", - пояснив Немчінов.

Він переконаний, що завершення будівництва та повне введення в експлуатацію вказаних проєктів дозволить країні отримати не лише додатковий прибуток, а й реалізувати нові спортивні та культурні проєкти світового рівня.