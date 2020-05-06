Зниження облікової ставки НБУ не матиме негативного впливу на гривню - експерт

Нещодавнє зниження Національним банком облікової ставки до 8% не матиме негативного впливу на гривню.

Про це в коментарі Укрінформу сказав аналітик компанії «Альпарі» Максим Пархоменко.

"Якщо ми говоримо про курс валюти, то зниження облікової ставки може в теорії тиснути на котирування. Відбувається це за рахунок учасників, які кредитуються в національній валюті, обмінюють її і відправляють в більш високоприбуткові регіони. На практиці, хтось повинен взяти гривню в кредит під 8% відсотків, заплатити транзакційні витрати, десь гарантовано отримати більше. Виходячи з цього ми розуміємо, що ставка явно не руйнуватиме наш курс (національної валюти - ред.)», - сказав Пархоменко.

Він наголосив, що сьогодні НБУ діє в рамках світового тренду пом'якшення монетарних умов. За його словами, всі світові центробанки знизили облікові ставки практично до 0%. Для економіки України ставка на рівні у 8%, стверджує Пархоменко, є нейтральною.

"Зниження ставки до 5% дозволило б не тільки посилити темпи економічного зростання, а й розкрутити інфляцію. У практичній точці це означає, що в майбутньому це сприятиме посиленню темпів кредитування будівельного сектору. А він при зростанні активності тягне за собою за середніми оцінками до 16 суміжних областей економіки. А це можливий приріст ВВП, порівнянний з ефектом від відкриття ринку землі», - зазначив експерт.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк 23 квітня 2020 року прийняв рішення знизити облікову ставку до 8%. Коментуючи це рішення, голова НБУ Яків Смолій зазначив, що слід очікувати подальше зниження облікової ставки до 7% протягом цього року.