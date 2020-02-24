Світовий банк надав звіт щодо вдосконалення управління портами України
Про це повідомляється на сайті ДП "Адміністрація морських портів України"
"Автори ґрунтовно проаналізували світовий досвід перетворень механізмів портового менеджменту, а також українські реалії та прийшли до висновку, що в процесі подальшого реформування портової галузі Адміністрації морських портів України доцільно забезпечити наближення до моделі управління "порт-лендлорд", - йдеться у повідомленні.
Дослідження містить характеристику вітчизняної портової галузі України як морської держави, яка має системне значення для решти світу як постачальник основних продовольчих товарів, продукції гірничо-маталургійного комплексу, як імпортер та експортер контейнерних вантажів.
"Значну увагу приділено досвіду реалізації моделі «порт-лендлорд» в різних країнах світу та її контексту алізованому впровадженню в Україні. При аналізі міжнародного досвіду отримання портовими адміністраціями більш усталеного контролю над портовими територіями розглянуто реальні практики управління земельними ресурсами у портах в «нових» країнах-членах ЄС зі Східної Європи, які мали багато в чому схожі з Україною вихідні умови на початку реформи: Румунія, Болгарія, Словенія, Польща, Хорватія, країни Балтії", - зауважують в АМПУ.
Аналітики Світового банку зазначають, що поточна ситуація в українських портах не вкладається в жодну з чотирьох класичних моделей управління портовою галуззю. На прикладі порту Південний експерти проілюстрували фрагментоване землеволодіння та землекористування в морських портах (розподілене між органами місцевої влади, обласними державними адміністраціями, приватними суб’єктами).
«Для залучення нових інвестицій та реалізації масштабних проєктів із розвитку портової інфраструктури необхідно упорядкувати земельні правовідносини в портах»,— зазначають експерти.
У звіті також йдеться про можливості для консолідації контролю над землеволодінням та землекористуванням, які подані у межах законодавства України у розрізі можливих форм та правових аспектів, пов’язаних з плануванням та розвитком портових територій.
Заключний розділ дослідження містить аналіз можливих шляхів реформування портової галузі України і, зокрема, портів стратегічного значення, а також корпоратизації АМПУ з метою підвищення ефективності управління українськими морськими портами.
Повна версія дослідження «Вдосконалення управління портовою галуззю України» доступна за цим посиланням.