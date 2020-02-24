Світовий банк надав звіт щодо вдосконалення управління портами України

Експерти Світового банку на запит Міністерства інфраструктури завершили роботу та презентували звіт за результатами дослідження перспектив вдосконалення управління портовою галуззю України.

Про це повідомляється на сайті ДП "Адміністрація морських портів України"

"Автори ґрунтовно проаналізували світовий досвід перетворень механізмів портового менеджменту, а також українські реалії та прийшли до висновку, що в процесі подальшого реформування портової галузі Адміністрації морських портів України доцільно забезпечити наближення до моделі управління "порт-лендлорд", - йдеться у повідомленні.

Дослідження містить характеристику вітчизняної портової галузі України як морської держави, яка має системне значення для решти світу як постачальник основних продовольчих товарів, продукції гірничо-маталургійного комплексу, як імпортер та експортер контейнерних вантажів.

"Значну увагу приділено досвіду реалізації моделі «порт-лендлорд» в різних країнах світу та її контексту алізованому впровадженню в Україні. При аналізі міжнародного досвіду отримання портовими адміністраціями більш усталеного контролю над портовими територіями розглянуто реальні практики управління земельними ресурсами у портах в «нових» країнах-членах ЄС зі Східної Європи, які мали багато в чому схожі з Україною вихідні умови на початку реформи: Румунія, Болгарія, Словенія, Польща, Хорватія, країни Балтії", - зауважують в АМПУ.

Аналітики Світового банку зазначають, що поточна ситуація в українських портах не вкладається в жодну з чотирьох класичних моделей управління портовою галуззю. На прикладі порту Південний експерти проілюстрували фрагментоване землеволодіння та землекористування в морських портах (розподілене між органами місцевої влади, обласними державними адміністраціями, приватними суб’єктами).

«Для залучення нових інвестицій та реалізації масштабних проєктів із розвитку портової інфраструктури необхідно упорядкувати земельні правовідносини в портах»,— зазначають експерти.

У звіті також йдеться про можливості для консолідації контролю над землеволодінням та землекористуванням, які подані у межах законодавства України у розрізі можливих форм та правових аспектів, пов’язаних з плануванням та розвитком портових територій.

Заключний розділ дослідження містить аналіз можливих шляхів реформування портової галузі України і, зокрема, портів стратегічного значення, а також корпоратизації АМПУ з метою підвищення ефективності управління українськими морськими портами.

Повна версія дослідження «Вдосконалення управління портовою галуззю України» доступна за цим посиланням.