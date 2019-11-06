У 2020 році середня зарплата сягне 12,5 тисяч — Милованов
Укрінформ
У макроекономічному прогнозі Мінекономіки на 2020 рік закладено середню заробітну плату у розмірі 12 497 грн.
По це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов у Facebook.
“Статистика дня. В макроекономічному прогнозі Мінекономіки закладені такі середні зарплати на наступні роки: 12,497 тис. грн у 2020 році; 14,187 тис. грн у 2021 році; 16,047 тис. грн у 2022 році”, - написав Милованов.
Він зазначив, що середня зарплата у вересні 2019 року становила 10 687 грн.