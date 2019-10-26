Штати скасували мито для деяких українських товарів

Президент США Дональд Трамп підписав указ про відновлення безмитного режиму щодо низки товарів з України.

Як повідомляє прес-служба Білого дому, це рішення було прийнято через те, що Україна «забезпечила ефективний захист прав інтелектуальної власності», добившись прогресу в даному напрямку.

В грудні 2017 року дію торгових привілеїв було призупинено, оскільки Україна, на думку Трампа, недостатньо забезпечувала захист інтелектуальної власності.

Фото: The White House.