В Офісі Президента пояснили, чому заблокували фінансування містам

Фінансування місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток тимчасово призупинено з метою перевірки вже новим складом Кабінету міністрів ефективності використання бюджетних коштів у рамках проєктів, що містять корупційні ризики.

Про це йдеться у відповіді Офісу Президента на запит Укрінформу.

"Тимчасове призупинення фінансування рішень Уряду, визначених у розпорядженні Кабінету міністрів України від 5 липня 2019 року #492-р"Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2019 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січня 2019 року" та у розпорядженні від 10 липня 2019 року №500-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально - економічного розвитку окремих територій», зроблено з метою перевірки ефективності використання бюджетних грошей, запланованих на передбачені розпорядженнями інфраструктурні проекти, як-то: дитячі садочки, школи, лікарні, соціальні установи, клуби, дороги, мости та ін", - зазначили в ОПУ.

В Офісі поінформували, що з метою забезпечення добробуту українців проекти, на які виділено фінансування вказаними вище розпорядженнями, будуть переглянуті новим складом Кабінету міністрів.

"За умови виявлення порушень чи корупційних ризиків проекти будуть відкориговані, а підозрювані притягнуті до відповідальності. Заплановані інфраструктурні проекти будуть реалізовані у найшвидші терміни. За даними Офісу Президента, Кабінет міністрів вивчає питання", - повідомили в Офісі.

Як зазначили в ОПУ, під час зміни влади "спостерігалося чимало випадків, коли особи, причетні до державного управління за попередньої влади, докладали зусиль для створення проектів з неефективним використанням бюджетних коштів, де існують ризики освоєння ресурсів окремими особами чи інші корупційні ризики".

"Представники старої влади, закінчуючи свою каденцію і розуміючи, що домовленостей щодо корупційних схем із новою владою досягти не можна, намагаються створити всі умови для освоєння бюджетного фінансування і проекти, які фінансуватимуться з бюджету і після того, як посадовці залишать свої позиції. Мета президента, як гаранта конституційних прав громадян - запобігти реалізації цього негативного сценарію", - зазначили в Офісі Президента.