Завершився перший навчальний рік української суботньої школи в Мілані

Завершився перший навчальний рік української суботньої школи в Мілані

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Укрінформ
Пролунав останній дзвоник першого навчального року в Українській суботній школі ім.С.Крушельницької в Мілані, під час заходу діти порадували гостей свята своїми виступами та знаннями.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України в Мілані

Генконсульство щиро подякувало учням, педагогічному колективу, дирекції школи та батькам за бездоганну організацію заходу та бажало їм майбутніх успіхів.

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Нагадаємо, учні та вчителі Української суботньої школи ім. С.Крушельницької у Мілані провели святковий концерт до Дня матері.

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