Завершився перший навчальний рік української суботньої школи в Мілані
Фото
Укрінформ
Пролунав останній дзвоник першого навчального року в Українській суботній школі ім.С.Крушельницької в Мілані, під час заходу діти порадували гостей свята своїми виступами та знаннями.
Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України в Мілані.
Генконсульство щиро подякувало учням, педагогічному колективу, дирекції школи та батькам за бездоганну організацію заходу та бажало їм майбутніх успіхів.
Нагадаємо, учні та вчителі Української суботньої школи ім. С.Крушельницької у Мілані провели святковий концерт до Дня матері.