Завершився перший навчальний рік української суботньої школи в Мілані

Пролунав останній дзвоник першого навчального року в Українській суботній школі ім.С.Крушельницької в Мілані, під час заходу діти порадували гостей свята своїми виступами та знаннями.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України в Мілані. Генконсульство щиро подякувало учням, педагогічному колективу, дирекції школи та батькам за бездоганну організацію заходу та бажало їм майбутніх успіхів. Читайте також: Влада Мілана пообіцяла підтримати місцеву українську громаду та школу Нагадаємо, учні та вчителі Української суботньої школи ім. С.Крушельницької у Мілані провели святковий концерт до Дня матері.