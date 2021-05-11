У Мілані учні та вчителі української школи провели концерт до Дня матері

До Дня матері учні та вчителі Української суботньої школи ім. С.Крушельницької у Мілані підготували святковий концерт.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Генеральне консульство України в Мілані.

Під час концерту діти зачитали вірші, присвячені мамам, водили гаївки, змагалися у традиційних святкових конкурсах, привертаючи увагу та інтерес пересічних італійців до національних українських традицій.

«Ще раз хочемо висловити найщирішу подяку організаторам та учасникам за можливість долучитися разом із представниками Сьомої муніципальної ради Мілана на чолі з головою Марко Бестетті до цього надзвичайно колоритного святкування на відкритому повітрі біля Дерева українсько-італійської дружби в Мілані та привітати всіх мам з їх Святом!», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, голова сьомої муніципальної ради Мілана Марко Бестетті під час зустрічі з директором місцевої Української суботньої школи ім. С.Крушельницької, президенткою асоціації «Відроджена Україна» Марікою Забіякою, учнями та вчителя школи пообіцяв українцям підтримку.

Фото: Генеральне консульство України в Мілані