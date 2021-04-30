Влада Мілана пообіцяла підтримати місцеву українську громаду та школу
Як передає Укрінформ, про це повідомило генеральне консульство України в Мілані.
«Бестетті запевнив керівний склад асоціації та суботньої школи у максимальній підтримці запланованих на 2021 рік культурно-мистецьких заходів та у сприянні якнайшвидшому виділенню оздобленого належним чином приміщення для Української суботньої школи ім. С.Крушельницької з метою задоволення навчальних потреб школярів, кількість яких поступово зростає», – розповіли у генконсульстві.
Своєю чергою діти подарували Бестетті малюнки «Дерева українсько-італійської дружби», яке було висаджено спільними зусиллями в рамках загальноукраїнської ініціативи «Озеленення планети», а також запросили італійського посадовця долучитися до заходу зі святкування Дня матері, за участі школярів та вчителів, проведення якого заплановано на 8 травня саме поблизу Дерева дружби (Parco del Fanciullo).
Зауважується, що зустріч відбулася за сприяння Генерального консульства України у Мілані.
Як повідомляв Укрінформ, генеральний консул України в італійському Мілані Андрій Картиш зустрілися з представниками Асоціації сприяння соціалізації «Україна Плюс – Мілан» (Ucraina Più – Milano) Наталією Стасюк, Орисею Максимюк, Людмилою Костів і президенткою Іриною Луць.
Фото: Генконсульство України в Мілані