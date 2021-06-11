У провідному культурному закладі Киргизстану може з’явитися україномовний аудіогід

Посол України Валерій Жовтенко провів робочу зустріч з директором Киргизького національного музею образотворчого мистецтва імені Гапара Айтієва Айгуль Мамбетказієвою та фахівцями установи.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Киргизькій Республіці.

«У ході зустрічі обговорили низку питань щодо впровадження україномовного аудіогіда у провідному культурному закладі Киргизстану», – розповіли в посольстві.

Як повідомляв Укрінформ, посол Валерій Жовтенко зустрівся з Головою Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня» Володимиром Нарозею.

Нагадаємо, посольство України в Киргизькій Республіці напередодні Великодніх свят провело у своєму приміщенні майстер-клас з мистецтва розпису українських писанок.

Фото: посольство України в Киргизстані