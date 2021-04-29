У Бішкеку відбувся майстер-клас з розпису українських писанок

Посольство України в Киргизькій Республіці напередодні Великодніх свят провело у своєму приміщенні майстер-клас з мистецтва розпису українських писанок.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні посольства.

У заході взяли участь жінки з Бішкекського міжнародного жіночого клубу, які були ознайомлені з історією українського писанкарства, опановували традиційні та сучасні техніки розпису та прикрашення великодніх писанок.

Зауважується, що ініційований посольством захід покликаний популяризувати українську культуру в Киргизстані.

Нагадаємо, у посольстві України в Азербайджані майстер-клас з виготовлення великодніх українських писанок для дітей провела азербайджанська художниця Сабина Хасанзаде.

Фото: посольство України в Киргизстані