У Киргизстані посол України зустрівся з очільником українського об’єднання «Берегиня»
Укрінформ
Посол Валерій Жовтенко провів робочу зустріч з Головою Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня» Володимиром Нарозею.
Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Киргизькій Республіці.
«Обговорили питання реалізації спільних гуманітарних проєктів, зокрема впровадження україномовного аудіогіда у музеях Киргизстану», – розповіли в посольстві.
Нагадаємо, посольство України в Киргизькій Республіці напередодні Великодніх свят провело у своєму приміщенні майстер-клас з мистецтва розпису українських писанок.
Фото: посольство України в Киргизькій Республіці