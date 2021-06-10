У Киргизстані посол України зустрівся з очільником українського об’єднання «Берегиня»

Посол Валерій Жовтенко провів робочу зустріч з Головою Українського товариства Киргизької Республіки «Берегиня» Володимиром Нарозею.

Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство України в Киргизькій Республіці.

«Обговорили питання реалізації спільних гуманітарних проєктів, зокрема впровадження україномовного аудіогіда у музеях Киргизстану», – розповіли в посольстві.

Нагадаємо, посольство України в Киргизькій Республіці напередодні Великодніх свят провело у своєму приміщенні майстер-клас з мистецтва розпису українських писанок.

Фото: посольство України в Киргизькій Республіці