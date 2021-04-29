Маркарова зустрілася з духовенством УГКЦ у США

Новий посол України у Сполучених Штатах Америки Оксана Маркарова провела зустріч з Митрополитом-архієпископом УГКЦ США, головою Філадельфійської архієпархії Борисом Гудзяком, єпископом-емеритом Іваном Бурою та отцем Робертом Хітченсом.

Як передає Укрінформ, про це Маркарова повідомила у Фейсбуці.

«Церква та УКУ відіграють величезну роль у творенні нової доброчесної України. Однаково з Владикою бачимо наші місії щодо поширення правди серед друзів американців про нову модерну Україну, яка сьогодні боронить демократію в Європі в Чорноморському регіоні, проходить важливі трансформації, може багато дати світу і є відповіддю на багато глобальних викликів», – написала вона.

Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук

За словами Маркарової, за результатами душевної та дуже змістовної зустрічі її учасники домовилися більше взаємодіяти у всіх напрямах.

Нагадаємо, посол України в США Маркарова провела зустріч з представниками потужної Групи друзів України у США та організації US-Ukraine Foundation – Надією та Робертом МакКонел та Едвардом Чау, а також з віцепрезиденткою у двох авторитетних організаціях української діаспори Іриною Мазур і віцепрезидентом Українського конгресового комітету Америки Михайлом Савківим.

Теж було проведено зустріч з генконсулами України в Нью-Йорку, Чикаго та Сан-Франциско, під час якої обговорили ідеї покращання послуг для українців.

Крім того, провід Світового конґресу українців провів онлайн-зустріч з Маркаровою, під час якої сторони обговорили низку важливих питань, зокрема розбудову співпраці з українською діаспорою.

Президент Володимир Зеленський призначив Маркарову послом України в США 25 лютого. 20 квітня Маркарова вирушила до Вашингтона.

Фото: Оксана Маркарова / Фейсбук