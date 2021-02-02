Cвітовий конґрес українців засудив підтвердження повноважень російської делегації в ПАРЄ

Cвітовий конґрес українців (СКУ) виступив із засудженням рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) підтвердити повноваження російської делегації всупереч численним порушенням Російською Федерацією зобов’язань перед Радою Європи.

Про це повідомляється на сайті СКУ, передає Укрінформ.

«Cвітовий конґрес українців рішуче засуджує підтвердження повноважень Російської Федерації в ПАРЄ. Необхідність діалогу не виправдовує повне відновлення всіх повноважень держави-агресора. Почуття безкарності спонукає Кремль до нових злочинів. Ми закликаємо всі делегації ПАРЄ уважно ставитись до постійних порушень територіальної цілісності України та основних людських прав її народу, в тому числі українських організацій та громад діаспори», - заявив президент СКУ Павло Ґрод.

Як зазначили в СКУ, на ПАРЄ покладено важливу функцію – сприяти співпраці парламентарів у об’єднанні демократій навколо спільних цінностей та інтересів. «Триваюча кривава війна проти України з боку Російської Федерації, а також постійні порушення Російською Федерацією міжнародного права підривають ці фундаментальні цінності, а відтак суперечать її участі в роботі ПАРЄ», - вважаєють в СКУ.

У Cвітовому конґресі українців зауважили, що «політично вмотивовані порушення свободи слова та свободи асоціації, включно з втручанням у діяльність Світового конґресу українців, послідовні утиски українських громад у Росії та репресії проти громадянського суспільства – лише деякі кричущі приклади того, як Росія нехтує міжнародними зобов’язаннями та демократичними нормами».

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Як повідомляв Укрінформ, Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації, попри їхні оскарження за ініціативи українських депутатів багатьма членами Асамблеї.

Дебати і голосування відповідної резолюції пройшли 28 січня, у завершальний день зимової пленарної сесії ПАРЄ, яка тривала 25-28 січня.

За ратифікацію повноважень проголосувало 107 делегатів, 36 виступили проти та 24 утрималися.

Як повідомлялося, у перший день зимової сесії ПАРЄ у Страсбурзі українська делегація оскаржила повноваження російських парламентаріїв в Асамблеї. Голова постійної делегації Верховної Ради України Марія Мезенцева мотивувала неможливість ратифікації повноважень російської делегації тривалими репресіями, придушенням прав людини в РФ та на окупованих територіях, ігноруванням російською владою резолюцій ПАРЄ та рішень інших міжнародних організацій, в яких засуджується порушення міжнародного права, протиправна анексія Криму, військова агресія на Донбасі.

Делегація РФ є єдиною на зимовій сесії ПАРЄ, чиї повноваження піддалися оскарженню.

Російська делегація в ПАРЄ була частково позбавлена повноважень у квітні 2014 року у відповідь на окупацію Криму та збройну агресію на Донбасі. Права РФ в Асамблеї були відновлені за наполяганням Франції і Німеччини у червні 2019 року, попри факт, що РФ не виконала жодного із своїх зобов'язань в Раді Європи, продовжує збройну агресію проти України, окупацію Криму, порушує права людини та основоположні свободи.