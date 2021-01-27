Мезенцева обговорила розширення Кримської платформи на рівні ПАРЄ

Мезенцева обговорила розширення Кримської платформи на рівні ПАРЄ

Укрінформ
Українська делегація обговорила розширення Кримської платформи на рівні ПАРЄ та платформи української діаспори на міждержавні рівні під час візиту до Генсекретарки Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення "Слуги народу" в Фейсбуці.

«Ми також обговорили рішення Європейського суду з прав людини: як пришвидшувати цей механізм, зробити його дієвішим. Щодо питання проєкту озеленення України: багато хто з топполітиків України, Кабінету Міністрів, взагалі багато людей долучилися до акції висадки 1,7 млн дерев у жовтні за одну добу. Окрім того, говорили про потенційне розширення платформи діаспори на міждержавні рівні. Для нас це дуже важливе питання, оскільки воно також торкається і прав людини, і, можливо, подвійного громадянства», – повідомила голова української парламентської делегації у ПАРЄ Марія Мезенцева.

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Вона також зауважила, що Генсекретар ПАРЄ є хорваткою, і зустріч була дуже приємною, адже це дружня до нас країна. Ба більше, хорватські представники разом з іншими країнами в Європарламенті підтримували Україну в боротьбі проти російської агресії, в інформаційних кампаніях, у санкціях тощо.

«Є абсолютна довіра – це особисто підтвердила пані Голова. Довіра до спільної кооперації, мета і прямий діалог», – підсумувала Мезенцева.

Нагадаємо: зимова сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі 25-28 січня.

Кримська платформа - новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді наростальним безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети - деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

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