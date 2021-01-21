Український фільм «Мої думки тихі» отримав нагороду на фестивалі у США

Українську трагікомедію «Мої думки тихі» / My Thoughts Are Silent Антоніо Лукіча назвали найкращим міжнародним ігровим фільмом на фестивалі 2020 Santa Monica Film Festival у Санта-Моніці, США.

Про це повідомляється насторінці стрічки в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Кращий міжнародний ігровий фільм на кінофестивалі в Санта-Моніці!», - йдеться у дописі.

Як зазначається, міжнародний кінофорум Santa Monica Film Festival - це прем'єрний показ американського та міжнародного незалежного кіно, який щорічно проводиться у Санта-Моніці, округ Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США.

На ньому демонструють нові, інноваційні та привабливі фільми.

Повний перелік переможців можна переглянути на сайті фестивалю за посиланням.

Як повідомлялося, фільм «Мої думки тихі» вийшов в український прокат 16 січня 2020 року. У стрічці, знятій в жанрах комедії та драми, підіймається вічна проблема батьків та дітей. За сюжетом, молодий звукорежисер і невдаха Вадим вирушає на Закарпаття записувати звуки українських тварин. У подорож разом з хлопцем їде також його матір-таксистка, навчаючи сина життя та постійно створюючи цим проблеми й комічні ситуації.

Головні ролі у фільмі зіграли Ірма Вітовська та Андрій Лідаговський.

Вперше фільм демонструвався 4 липня 2019 року на секції «East of West» («На Схід від Заходу») 54-го Міжнародного кінофестивалю в Карлових Варах, де отримав Спеціальну премію журі. Загалом, стрічку переглянули вже більш як на 70 кінофестивалях світу.

Фільм «Мої думки тихі» є володарем ряду українських та міжнародних нагород.

Фото: Укрінформ; Santa Monica Film Festival / Фейсбук