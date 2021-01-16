Фільм про дворазового володаря «Оскара» з України виклали онлайн

Документальний фільм режисерів Світлани Соколенко та Андрія Зажарського "Кокуш. U.Сrane" ("Одержимість") виклали в інтернет.

Стрічка розповідає про дворазового лауреата "Оскара" українця Анатолія Кокуша та його одержимість кіно. Фільм доступний для перегляду в онлайн-кінотеатрі Державного агентства з питань кіно. Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті агентства.

«Анатолій Кокуш — легендарна людина в українському кінематографі. За допомогою техніки, винайденої та сконструйованої особисто Кокушем на його студії "Фільмотехнік", знято безліч фільмів, рекламних відео, концертів, шоу та спортивних змагань по всьому світу. Його знамениті крани та системи стабілізації для кінокамер мають величезний попит у Голлівуді, а сам Анатолій Кокуш має дві нагороди Американської кіноакадемії за науково-технічні досягнення (так званий "Технічний Оскар")», - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, фільм створений у 2018 році за підтримки Держкіно. Загальний бюджет фільму – 2 млн 316 тис. 113 грн. (100% державної фінансової підтримки).

Автори сценарію – Олексій Уманський та Андрій Євстратенко. Продюсер – Андрій Зажарський. Директор картини – Аліна Копйова.

Фото з особистого архіву Анатолія Кокуша