Фільми «Пофарбоване пташеня» і «Земля блакитна, ніби апельсин» можна переглянути онлайн

З 15 січня на сервісі онлайн-телебачення Oll.tv можна переглянути український документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірини Цілик та стрічку Вацлава Марула "Пофарбоване пташеня".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно, за підтримки якого створені обидві стрічки.

"Земля блакитна, ніби апельсин" – повнометражний дебют режисера та письменниці Ірини Цілик. Фільм розповідає про сім’ю, яка живе на Донбасі у прифронтовій зоні. 36-річна Ганна сама виховує чотирьох дітей. Але, незважаючи на всі труднощі, родина дуже дружна та життєрадісна. Мама й діти мають багато захоплень, грають на різних музичних інструментах і навіть самотужки знімають фільми про своє життя під час війни.

Світова прем’єра "Землі блакитної, ніби апельсин" відбулася на найвідомішому та найбільшому в США фестивалі незалежного кіно "Санденс", де стрічка отримала премію за найкращу режисуру документального фільму. Українська прем’єра відбулася на кінофестивалі Docudays UA, де фільм визнали найкращим у Національному та Міжнародному конкурсах. Також картину визнано найкращим документальним фільмом року за версією Національної премії кінокритиків "Кіноколо".

Вона отримала близько 20 престижних нагород, увійшла до офіційних програм відомих міжнародних кінофестивалів CPH:DOX у Данії, Hot Docs у Канаді, MoMA Doc Fortnight у США, IDFA у Нідерландах – найбільшого кінофестивалю документального кіно у світі, та ще понад 70 інших фестивалів.

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"Пофарбоване пташеня" режисера Вацлава Марула – це екранізація однойменного скандального бестселера польсько-американського письменника Єжи Косинського, перекладеного більш ніж 30 мовами. За сюжетом єврейська пара, намагаючись захистити свого сина від геноциду, відправляє його до родички в сільську місцевість десь у Східній Європі. Хлопчик змушений вирушити в подорож диким і ворожим світом, який керується тільки місцевими правилами, забобонами та віруваннями.

Фільм знято в копродукції Чехії, Словаччини та України. Зйомки відбувалися в трьох країнах, а поряд зі світовими зірками Стелланом Скашгордом ("Чорнобиль"), Гарві Кейтелем ("Кримінальне чтиво"), Удо Кіром ("Доґвіль") і Джуліаном Сендсом ("Обід голяка") зіграли українські артисти Алла Соколова, Ніна Шуневич і Остап Дзядек.

Світова прем'єра картини відбулась у межах основного конкурсу 76-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю. Фільм потрапив у шортлист кінопремії "Оскар" 2020 у категорії "Міжнародний повнометражний фільм" як кандидат від Чехії. Був представлений також на кінофестивалях класу "А" у Токіо, Таллінні, Каїрі, Гоа та кінофестивалі в Торонто.

На фото: фільм "Земля блакитна, ніби апельсин"