Зірка «Один вдома» підтримав ідею прибрати кадри з Трампом із фільму
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail.
У фільмі «Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку» Маколей Калкін, який грає Кевіна Маккалістера, питає тоді ще бізнесмена Дональда Трампа, де знаходиться вестибюль готелю. У відповідь Трамп каже: «Просто коридором та ліворуч».
Після того як минулого тижня прихильники Трампа штурмували Капітолій, багато фанатів закликали у соцмережах вирізати фрагмент із Трампом із фільму. Деякі фанати навіть створили відповідну петицію.
Сам Калкін схвалив ідею фанів у соцмережах.
Як повідомляв Укрінформ, 6 січня Конгрес США мав затвердити результати голосування виборців, які підтвердили перемогу Джо Байдена. Однак засідання довелося перервати на кілька годин через протести прихильників Трампа, які увірвалися в будівлю.
Під час зіткнень у Конгресі загинули п'ять осіб. Поліція затримала 52 людини.
Після зачистки Капітолію від прихильників Трампа в четвер Конгрес США затвердив перемогу демократа Джо Байдена на президентських виборах. Інавгурація нового лідера США відбудеться 20 січня.