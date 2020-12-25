Netflix прибрав усі фільми з Джонні Деппом - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Geek Buzz.
Зазначається, що при цьому фільми за участі актора все ще доступні поза межами Сполучених Штатів.
Ймовірно, таке рішення Netflix пов’язане з нещодавнім програшем Деппа справи у Високому суді Великої Британії, який у листопаді цього року дійшов висновку, що актор, починаючи з 2013 року, побив свою колишню дружину й актрису Ембер Герд 12 разів.
За даними ЗМІ, інший американський стрімінговий сервіс Disney + поки що не видаляв фільми зірки «Піратів Карибського моря» з власної платформи.
Як повідомляв Укрінформ, голівудський актор Джонні Депп програв справу про наклеп проти британського таблоїда The Sun, який стверджував, що актор систематично бив свою колишню дружину, актрису Ембер Герд.