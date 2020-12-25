Netflix прибрав усі фільми з Джонні Деппом - ЗМІ

Cтрімінговий портал Netflix видалив всі фільми з голлівудським актором Джонні Деппом з американської бібліотеки після програшу справи у суді щодо домашнього насилля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Geek Buzz.

Зазначається, що при цьому фільми за участі актора все ще доступні поза межами Сполучених Штатів.

Ймовірно, таке рішення Netflix пов’язане з нещодавнім програшем Деппа справи у Високому суді Великої Британії, який у листопаді цього року дійшов висновку, що актор, починаючи з 2013 року, побив свою колишню дружину й актрису Ембер Герд 12 разів.

За даними ЗМІ, інший американський стрімінговий сервіс Disney + поки що не видаляв фільми зірки «Піратів Карибського моря» з власної платформи.

Як повідомляв Укрінформ, голівудський актор Джонні Депп програв справу про наклеп проти британського таблоїда The Sun, який стверджував, що актор систематично бив свою колишню дружину, актрису Ембер Герд.