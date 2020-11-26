Стало відомо, хто замінить Джонні Деппа у «Фантастичних звірях»

У третій частині фільму «Фантастичні звірі і де їх шукати», що вийде в 2022 році, Джонні Деппа замінить датський актор Мадс Міккельсен.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Deadline.

У ЗМІ така інформація з’явилася ще кілька тижнів тому. Проте в середу кінокомпанія Warner Bros офіційно її підтвердила.

Зазначається, що датський актор дуже сподобався режисеру перших двох частин «Фантастичних звірі» Девіду Єйтсу, тож тепер він зіграє роль чаклуна Грін-де-Вальда.

До зйомок актор долучиться вже в найближчий час, адже робота над кінострічкою саме в розпалі. Зараз вони проходять на студії Лівсден під Лондоном.

У свою чергу, Джонні Депп, якого позбавили ролі, отримає повний гонорар у розмірі 10 мільйонів доларів всього лиш за 1 день на знімальному майданчику.

Як відомо, Деппа позбавили ролі Грін-де-Вальда після гучного скандалу з його колишньою дружиною Ембер Херд. Вона стверджувала, що Джонні Депп неодноразово бив її. Актор подав у суд, звинувативши Ембер у наклепі, проте програв цю справу.

Слід зауважити, що спочатку прем’єр третьої частини «Фантастичних звірів» була запланована на листопад 2021 року, але через пандемію її перенесли на 15 липня 2022 року.

Фото: LaPresse/Sipa USA