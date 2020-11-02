Джонні Депп програв суд таблоїду, який виклав скандальні подробиці його життя
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті The Sun.
Депп подав до суду на News Group Newspapers і виконавчого редактора The Sun Дена Вуттона через статтю останнього, в якій стверджувалося, що зірка «Піратів Карибського моря» жорстоко поводився зі своєю тепер уже колишньою дружиною.
Стаття призвела до судового розгляду, в ході якого колишнє подружжя звинуватило одне одного в насильстві, а в ЗМІ потрапило безліч скандальних подробиць про їхній шлюб, зокрема про гедоністичний спосіб життя Деппа та його залежності.
Високий суд Великої Британії в понеділок, 2 листопада, виніс рішення на користь видавця, визнавши дійсними твердження газети, яка назвала Деппа «людиною, яка била дружину».
Суд також дійшов висновку, що Депп починаючи з 2013 року побив Хьорд 12 разів. Водночас суд не визнав побиття ще в двох випадках, про які заявляла актриса, які мали місце, за її словами, в 2014 і 2015 роках.
Офіційний представник газети The Sun вітає рішення суду. «У жертв домашнього насильства не можна відбирати право голосу. Ми дякуємо судді за уважний розгляд цієї справи, а Ембер Хьорд - за сміливість, яку вона виявила, коли давала свідчення в суді», - заявив він.