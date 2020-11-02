Джонні Депп програв суд таблоїду, який виклав скандальні подробиці його життя

Голівудський актор Джонні Депп програв справу про наклеп проти британського таблоїда The Sun, який стверджував, що актор систематично бив свою колишню дружину, актрису Ембер Хьорд.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті The Sun.

Депп подав до суду на News Group Newspapers і виконавчого редактора The Sun Дена Вуттона через статтю останнього, в якій стверджувалося, що зірка «Піратів Карибського моря» жорстоко поводився зі своєю тепер уже колишньою дружиною.

Стаття призвела до судового розгляду, в ході якого колишнє подружжя звинуватило одне одного в насильстві, а в ЗМІ потрапило безліч скандальних подробиць про їхній шлюб, зокрема про гедоністичний спосіб життя Деппа та його залежності.

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Високий суд Великої Британії в понеділок, 2 листопада, виніс рішення на користь видавця, визнавши дійсними твердження газети, яка назвала Деппа «людиною, яка била дружину».

Суд також дійшов висновку, що Депп починаючи з 2013 року побив Хьорд 12 разів. Водночас суд не визнав побиття ще в двох випадках, про які заявляла актриса, які мали місце, за її словами, в 2014 і 2015 роках.

Офіційний представник газети The Sun вітає рішення суду. «У жертв домашнього насильства не можна відбирати право голосу. Ми дякуємо судді за уважний розгляд цієї справи, а Ембер Хьорд - за сміливість, яку вона виявила, коли давала свідчення в суді», - заявив він.