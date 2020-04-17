Джонні Депп завів сторінку в Instagram через карантин

Голлівудський актор Джонні Депп створив власну сторінку у соцмережі Instagram через брак спілкування під час карантину.

Про це він повідомив в Instagram.

«Усіх вітаю. Нині щось знімаю на відео. Дайте мені хвилинку», - написав Депп у своєму першому пості.

У своєму другому повідомленні у соцмережі, актор зняв відео, в якому він розповів, що завів сторінку через карантин під час пандемії коронавірусу.

Він також подякував фанам за підтримку впродовж останніх років.

На сторінку Джонні Деппа вже підписалися 1,8 мільйона користувачів соцмережі.

Як повідомлялося, раніше Депп був категорично проти соцмереж. Він заявляв, що не бачить сенсу вести власні сторінки й гадки не має, як працює Facebook тощо. Також актор казав, що якби йому спало на думку створити власну сторінку в соцмережах, йому довелося б наймати спеціальну людину, яка б вела його акаунт.