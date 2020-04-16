Ді Капріо та Де Ніро запустили "коронавірусний" челендж
Найщедріший шанувальник зможе зіграти епізодичну роль разом з акторами у новому фільмі Мартіна Скорсезе «Убивці квіткового Місяця», повідомив Ді Капріо в Instagram.
«Нещодавно ми запустили Americas Food Fund, щоб у цей критичний час кожна сім'я, яка цього потребує, отримала доступ до їжі. Найбільш вразливі громади потребують нашої підтримки зараз як ніколи. Ось чому ми просимо вас допомогти нам з #AllinChallenge. Якщо ви коли-небудь замислювалися про те, що вам подобається працювати з великим Мартіном Скорсезе, Робертом Де Ніро та зі мною, це ваш шанс. Ми з Робертом збираємося знятися у новому фільмі під назвою "Убивці квіткового Місяця" режисера Мартіна Скорсезе. Ми хочемо запропонувати вам невелику роль, можливість провести день на знімальному майданчику разом із нами трьома, та відвідати прем’єру», - йдеться у публікації Ді Капріо.
We recently launched #AmericasFoodFund to help make sure every family in need gets access to food at this critical time. Our most vulnerable communities need our support now more than ever. That’s why we’re asking you to help us with the #AllinChallenge. If you’ve ever wondered what it’s like to be able to work with the great @martinscorsese_, Robert De Niro and myself, this is your chance. Robert and I are going to be starring in a new movie called Killers of the Flower Moon, directed by Martin Scorsese. We want to offer you a walk-on role, the opportunity to spend the day on the set with the three of us, and attend the premiere. To take part, please go to allinchallenge.com and donate whatever you can. 100% of your donation will go to @MealsonWheelsAmerica, @NoKidHungry and #AmericasFoodFund (@wckitchen & @feedingamerica) @officiallymcconaughey, @theellenshow and @iamjamiefoxx, will you go all in with us?
Щоб взяти участь в конкурсі, фанати повинні зробити пожертву на сайті ініціативи All In Challenge.
Ді Капріо передав естафету у челленджі Метью МакКонахі, Еллен Дедженерес і Джеймі Фоксу.
МакКонахі вже відреагував на пост і запропонував фанам приєднатися до нього на футбольному матчі в Техаському університеті.
Go to allinchallenge.com/matthew-mcconaughey and donate for a chance to win a chance to join me at a @UTAustinTx Football Game. Let’s come together to feed the hungry during these tough times. I challenge @jimmykimmel + @jonahhill - are you ALL IN!? #AmericasFoodFund @wckitchen @feedingamerica @mealsonwheelsamerica @nokidhungry
За даними сайту Worldometer, у світі зареєструвано 2 084 744 випадки зараження коронавірусом, з них 134 685 летальних, 515 475 людей одужало.