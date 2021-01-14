Docudays UA оголосив прийом заявок на Ukrainian Doc Preview

Docudays UA оголосив прийом заявок на Ukrainian Doc Preview

Укрінформ
Індустрійна платформа DOCU/ПРО Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA почала приймати заявки на Ukrainian Doc Preview.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«Гарною традицією індустріальної платформи DOCU/ПРО є представлення визначних документальних українських повнометражних фільмів, що перебувають на стадії виробництва/поствиробництва. Ukrainian Doc Preview цьогоріч відбудеться онлайн — 29 березня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Ukrainian Doc Preview — це можливість презентувати потенційним партнерам свої майбутні фільми, які потребують підтримки з промоцією, дистрибуцією або шукають додаткового фінансування.

Відкриття прийому заявок - 14 січня. Дедлайн - 22 лютого (23:59 за київським часом) включно. Оголошення результатів відбору - 1 березня.

Анкета для подання заявки тут.

Приймаються українські проєкти документальних повнометражних фільмів на стадії виробництва / постпродакшну, створені у жанрі креативної та авторської документалістики; проєкти, що не були представлені на цьому етапі виробництва на жодних інших індустрійних платформах в Україні; учасники, готові презентувати не менше 15 хвилин чорнового монтажу майбутнього фільму.

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Після презентації відбудуться індивідуальні зустрічі для детального спілкування та порад від міжнародних експертів. Інформація про спеціальні нагороди від партнерських організацій DOCU/ПРО з’явиться незабаром.

Детальніше про умови участі та програму Ukrainian Doc Preview – у регламенті.

18-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA Docudays UA відбудеться в Києві 26 березня - 4 квітня 2021 року.

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