Docudays UA оголосив прийом заявок на Ukrainian Doc Preview

Індустрійна платформа DOCU/ПРО Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA почала приймати заявки на Ukrainian Doc Preview.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба фестивалю.

«Гарною традицією індустріальної платформи DOCU/ПРО є представлення визначних документальних українських повнометражних фільмів, що перебувають на стадії виробництва/поствиробництва. Ukrainian Doc Preview цьогоріч відбудеться онлайн — 29 березня 2021 року», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Ukrainian Doc Preview — це можливість презентувати потенційним партнерам свої майбутні фільми, які потребують підтримки з промоцією, дистрибуцією або шукають додаткового фінансування.

Відкриття прийому заявок - 14 січня. Дедлайн - 22 лютого (23:59 за київським часом) включно. Оголошення результатів відбору - 1 березня.

Анкета для подання заявки тут.

Приймаються українські проєкти документальних повнометражних фільмів на стадії виробництва / постпродакшну, створені у жанрі креативної та авторської документалістики; проєкти, що не були представлені на цьому етапі виробництва на жодних інших індустрійних платформах в Україні; учасники, готові презентувати не менше 15 хвилин чорнового монтажу майбутнього фільму.

Після презентації відбудуться індивідуальні зустрічі для детального спілкування та порад від міжнародних експертів. Інформація про спеціальні нагороди від партнерських організацій DOCU/ПРО з’явиться незабаром.

Детальніше про умови участі та програму Ukrainian Doc Preview – у регламенті.

18-й Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA Docudays UA відбудеться в Києві 26 березня - 4 квітня 2021 року.