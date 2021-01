Українська стрічка «Якщо було завтра» - серед переможців кінофестивалю в Барселоні

Короткометражний ігровий фільм «Якщо було завтра» (If We Had Tomorrow) - сюрреалістична драма та творчий дебют молодої української режисерки Анастасії Євченко – здобув перемогу в номінації «Найкращий короткометражний фільм» на міжнародному кінофестивалі Barcelona International Film Festival, який відбувся 4-8 січня в Барселоні.

Про це повідомляється на сторінці стрічки в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Ми знову це зробили. Номінація «Найкращий короткометражний фільм» на кінофестивалі Barcelona International Film Festival – наша перша нагорода 2021 року! Ми дуже горді та вдячні отримати цю відзнаку!», - йдеться у дописі.

Стрічку If We Had Tomorrow на кінофестивалі в Барселоні було номіновано у трьох категоріях: найкращий короткометражний фільм, найкращий костюм та найкращий звуковий дизайн, повідомляється в соцмережі.

Усіх переможців фестивалю можна переглянути за посиланням: https://barcelonainternationalfilmfestival.com/results/.

Зазначається, що загалом українська стрічка If We Had Tomorrow у 2020 році побувала майже на всіх континентах від Північної і Південної Америки до Австралії, взяла участь у 29 міжнародних кінофестивалях, отримала 34 нагороди й відзнаки, була представлена у 60 номінаціях.

Прем’єри відбулися в Італії, Великій Британії, Швейцарії, Франції, США, Україні, Бельгії.

Як повідомляв Укрінформ, стрічка «Якщо було завтра» стала дебютною роботою 22-річної української сценаристки та режисерки Анастасії Євченко. За її словами, у фільмі піднімаються важливі теми війни, людських цінностей, любові та сім’ї.

Ідея стрічки народилася у Філадельфії (США), знайшла своє продовження в Лондоні під час виставки картин американської художниці Доротеї Таннінг. Зйомки фільму проходили в Україні в липні 2019 року.

Світова прем’єра відбулася в Італії у грудні 2019 року на міжнародному фестивалі World Cinema Milan, де виконавиця головної жіночої ролі Вікторія Левченко отримала нагороду як найкраща акторка короткометражної стрічки.

Фото, відео: If We Had Tomorrow/Якщо було завтра / Фейсбук