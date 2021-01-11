Популярне американське шоу вшанувало пам’ять ведучого Алекса Требека у зворушливому відео

У п’ятницю завершилась трансляція сезону американської телевікторини «Джепарді!», яку впродовж 36 років вів Алекс Требек, що мав українське коріння, і шоу вшанувало вшанувало свого легендарного ведучого, який помер від раку, зворушливим ностальгійним відео.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Укрінформ.

Як зазначається, 90-секундне у відеошанування, що транслювалось у п’ятницю, містило колаж записів Требека під пісню у виконанні Г’ю Джекмена Once Before I Go. Відео завершувалось словами: «Присвячено Алексові. Завжди у наших серцях. Завжди наше натхнення».

Требек помер два місяці тому від раку підшлункової залози і цей час телемережа транслювала записані наперед випуски. У випуску, що транслювався у п’ятницю, Требек закликав допомагати іншим у часи пандемії: «Ми намагаємось побудувати м’якіше, добріше суспільство і якщо ми хоча б трохи долучимось, ми це зробимо».

Як повідомлялося, Алекс Требек мав українське походження. Він народився у Канаді, провінції Онтаріо, у 1942 році у родині французької канадійки Люсіль Легас і українця Джорджа Требека.

«Його прізвище було Теребейчук, але скоротили до Требека, тому що американці не могли вимовити. Його батько народився в Україні, він був шеф-кухарем і не розмовляв англійською. Тож Требек мусив знати трохи української аби з ним спілкуватися», - розповів українець американського походження Юрій Вигінний.

Требек працював у Канаді ведучим на державному радіо і телебаченні, у 1973 переїхав до США і став ведучим ігрового телешоу на каналі NBC. У 84-му знявся у пілотному проекті «Джепарді» - телевікторині, що вимагає від учасників глибоких знань у різних сферах.

Минуло небагато часу і «Джепарді» стали називати американською іконою. Телепрограма отримала рекордну кількість - 17 нагород «Еммі», а сам Требек здобув 7 статуеток у категорії найкращого ведучого.

За 36 років ведення «Джепарді» Требек став немов рідним для багатьох поколінь американців.

В одному із останніх інтерв'ю каналу ABC він стверджував: «Я навіть не можу перелічити скільки листів я отримую від молодих людей, які кажуть, що почали дивитись «Джепарді» разом з батьками і що будуть показувати це шоу свом дітям. Це торкає мене до глибини душі».

У 2011 році Требек завітав до Українського культурного центру в Лос-Анджелесі на святкування 20-ї річниці Незалежності України.

«Він говорив про Україну, він пам'ятав, що він був українцем», - розповів американець українського походження Любомир Солук.

«Він прийшов у гіпсі, адже перед тим був у Сан-Франциско, в його номер у готелі вдерся злодій. Алекс тоді порвав зв'язку, та навіть це не завадило йому прийти до нас», згадав американець українського походження Юрій Вигінний.

Попри боротьбу із раком, Требек продовжував вести ефіри, і лише за 10 днів до смерті не повернувся в студію.

Незважаючи на COVID-19, до зірки Требека щодня приходять сотні людей.

Українці Лос-Анджелеса кажуть, що пам'ятатимуть Алекса Требека не лише як ведучого, який знав усі правильні відповіді. «Він ніколи не забував українську громаду, і, найголовніше, він був таким самим в особистій розмові, як і на екрані - дуже добрим, випромінював позитив. Для нас - найкращим українцем», - каже американка українського походження Ольга Старух.

Фото, відео: Jeopardy! @Jeopardy / Twitter