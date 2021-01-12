На польському ТБ показали фільм про злочини росіян на Донбасі

На польському ТБ показали фільм про злочини росіян на Донбасі

Укрінформ
На польському державному телеканалі TVP1 у понеділок ввечері, 11 січня, відбувся показ документального фільму “Дружба у тіні Кремля. Завтра Україна” польських режисерів Войцєха Яхимяка і Мацея Грабиса.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зауважила у Фейсбуці одна з героїнь цього фільму віцемаршалок Сейму РП Малгожата Госєвська, документальний фільм відзнято на основі доповіді "Російські військові злочини в Україні в 2014 році", співавтором якого є польський політик.

Як повідомляв Укрінформ, прем’єра документального фільму “Дружба в тіні Кремля. Завтра Україна” відбулася в одному з кінотеатрів Варшави у червні 2018 року. Фільм базується на свідченнях, записаних авторами фільму під час поїздок у 2017 році в зону АТО, та зустрічах із колишніми полоненими бойовиків на Донбасі. Герої фільму, зокрема активістка Ірина Довгань, протестантський пастор Олександр Хомченко та інші, розповідають про те, як їх катували бойовики в 2014 році.

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Як зазначали тоді творці документальної стрічки, її знято під впливом слів президента Лєха Качинського, сказаними під час візиту до Тбілісі у серпні 2008 року, коли відбувалася російська окупація частини Грузії: “Сьогодні це Грузія, завтра Україна, післязавтра - балтійські країни, а потім настане час і Польщі”.

Стрічка стала другою у циклі «Дружба у тіні Кремля», знятому польськими документалістами. Перша мала назву “Сьогодні Грузія” і розповідала про російсько-грузинську війну 2008 року.

Доповідь "Російські військові злочини в Україні в 2014 році" складено на базі понад 60 інтерв'ю, які польські та українські волонтери провели з полоненими. Колишні бранці розповіли, серед іншого, про фізичні та психічні тортури, вбивства, до яких мали стосунок росіяни.

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У першій половині 2016 року відбулися презентації документа в Європарламенті, Верховній Раді України, Сеймі Польщі, на засіданні ОБСЄ. У квітні 2016 року Госєвська особисто передала доповідь до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.

Віцемаршалок Сейму РП повідомила, що прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда, заявляючи 11 грудня 2020 року про обґрунтованість підстав вважати, що широкий дiапазон дiянь, скоєних у контекстi ситуації в Україні, становлять воєнні злочини та злочини проти людяності, свої висновки зробила і на підставі цієї доповіді.

Фото: vod.pl

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