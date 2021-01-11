Резніков сподівається на адміністрацію Байдена у переговорах щодо Донбасу

Очікувані в найближчі місяці політичні зміни у світі можуть надати нового імпульсу сповільненому мирному процесу на Донбасі.

Таку думку висловив віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у статті для Atlantic Council.

«Хоча ми усвідомлюємо складність цього мирного процесу (на Донбасі – ред.), ми оптимістично налаштовані, що майбутні зміни в політичному керівництві можуть створити нові можливості», - написав віцепрем'єр-міністр.

Зокрема, Резніков зазначив, що активнішу позицію у переговорах щодо Донбасу може зайняти адміністрація обраного президента США Джо Байдена.

«Оскільки США є членом ОБСЄ, їхні представники можуть приєднатися до команд модераторів, задіяних у різних підгрупах, разом із представниками Великої Британії та Канади», - написав віцепрем'єр-міністр.

За його словами, певні зрушення у мирному процесі на Сході України очікуються й з огляду на головування Швеції в ОБСЄ.

Віцепрем'єр-міністр зазначив, що після відставки канцлера Німеччини Ангели Меркель Володимир Путін залишиться єдиним членом першопочаткової «четвірки» у межах Мінських домовленостей, які, на думку Резнікова, «містять вимоги, що виключають одна одну» і потребують трансформації.

Крім того, попри сподівання на міжнародну допомогу, Україна, за словами урядовця, не чекатиме пасивно прогресу в переговорах, а здійснюватиме послідовні кроки в цьому напрямку.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Президент Володимир Зеленський висловлював думку, що Сполучені Штати Америки могли б суттєво посилити своєю участю переговори у межах нормандського формату.