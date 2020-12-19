Зеленський вважає, що Байден міг би посилити переговори в Нормандському форматі

Президент Володимир Зеленський вважає, що Сполучені Штати Америки могли б суттєво посилити своєю участю переговори у рамках "Нормандського формату" щодо Донбасу та "Кримської платформи" стосовно окупованого Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню The New York Times, записаному 16 грудня, повний текст якого опубліковано на сайті Глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація страшна, тому я кажу справедливо – Донбас без України вмирає. Тому я вважаю, що Сполучені Штати Америки можуть дуже сильно вплинути. Я вважаю, що посилити наші переговори в Нормандському форматі міг би президент Байден, знову ж таки тому, що він добре розуміє питання України та Росії. По-друге, він говорив про безпеку у Європі, і, по-третє, ми вважаємо, що говорити просто про фінал війни вже мало. А що робити потім? Нам потрібна реінтеграція Донбасу", - зазначив Зеленський.

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Президент підкреслив, що для реінтеграції Донбасу потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші.

"Ми бачимо вільну економічну зону на території Донбасу, щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес. І тут ключову роль могли б відіграти Сполучені Штати Америки", - сказав глава держави.

Він додав, що США наразі є гарантом безпеки у світі, серйозним стратегічним гравцем, тому такі кроки, на думку Зеленського, могли б прискорити фінал війни на Донбасі та початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу.

Водночас Президент підкреслив, що "однозначно не обійтися" без США і в питанні Криму, та нагадав, що Крим та його деокупації не перебувають на порядку денному Нормандського формату та Мінських угод.

"Зараз ми створюємо «Кримську платформу» і, звісно, хотіли б у ній бачити ті країни, які будуть ключовими гравцями, ключовими гарантами повернення та деокупації Криму. Повернення Криму і нашої територіальної цілісності. І США могли б бути лідером у цьому напрямку", - зауважив Зеленський.

Він додав, що шість років питання окупації Криму "було в повітрі", Європа та США "опційно" робили все можливе, але кроки з деокупації, за його словами, має робити відповідний союз держав, союз лідерів, у якому буде визначена карта всіх кроків з деокупації Кримського півострова.

Як повідомлялося, вибори президента США відбулися 3 листопада. За підсумками підрахованих голосів, перемогу з великим відривом отримав демократ Джо Байден.

Фото: ОП