Байден оголосив кібербезпеку пріоритетом своєї адміністрації

Джо Байден заявив, що одразу після інавгурації зробить пріоритетним питання кібербезпеки та пригрозив всім, хто виявиться причетним до кібератак на США.

Про це йдеться в офіційній заяві, поширеній штабом обраного президента, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Я хочу чітко заявити: моя адміністрація визначить безпеку в кіберпросторі пріоритетом на всіх рівнях влади. І з моменту набуття повноважень ми зробимо боротьбу за кібербезпеку пріоритетною», - зазначив Байден.

Він підкреслив, що кібербезпека стане імперативом для уряду та пообіцяв посилити партнерські відносини з приватним сектором і розширити інвестиції в цій сфері.

«Однак гарного захисту недостатньо - нам потрібно завадити нашим противниками та утримати їх від масштабних кібератак», - указав обраний президент США.

На думку Байдена, домогтися цього можна, якщо разом із союзниками та партнерами висунути «істотну ціну» всім, хто причетних до кібератак.

«Наші противники повинні знати, що як президент я не стоятиму осторонь під час кібератак на нашу державу», - наголосив Джо Байден.

Ця заява пролунала після офіційного підтвердження спецслужбами США масштабної кібератаки на комп’ютерні мережі федерального уряду та низки компаній. У повідомленні не вказується, яка країна може стояти за цим нападом, однак раніше ЗМІ з посиланням на джерела, наближені до розслідування, пов’язали з масштабною кібератакою проти Штатів російські спецслужби.