Джо Байден відтепер – офіційно обраний президент США

Після голосування виборників усі потуги Трампа втриматися в кріслі втрачають сенс

Демократ Джо Байден тепер може офіційно називатися обраним президентом США, оскільки його перемогу в понеділок формально затвердила переважна більшість членів Колегії виборників. І хоча результат президентських виборів був зрозумілий ще кілька тижнів тому, кампанія Трампа була спрямована на те, щоб оскаржити поразку в судах. Це викликало великі сумніви: чи витримає найбільша демократія іспит на міцність – в умовах популізму, політичного цинізму та безкінечних політичних технологій. Адже виборча система в Америці неодноразово піддавалася критиці за її архаїчність та велику кількість правових прогалин для нечистих на руку політиків.

ВАЖЛИВА ФОРМАЛЬНІСТЬ

«У цій битві за душу Америки перемогла демократія», - заявив Байден у понеділок, як тільки було підтверджено, що за нього проголосували 306 представників штатів у Колегії виборників.

Він висловив упевненість, що американське суспільство, яке хоч і було розколоте впродовж останніх років – і особливо перед нинішніми виборами – все ж зберегло віру в демократичні інституції. Обраний президент також закликав американців об’єднатися та почати процес зцілення.

Раніше етап голосування виборників у США сприймався здебільшого як звичайна формальність, однак цього року він набув особливої важливості. Адже тепер перемога Байдена офіційно затверджена інститутом Колегії виборників, і кампанія Трампа фактично втрачає можливість «хакнути» американську виборчу систему через суди. Остання така зухвала спроба була організована генпрокурором штату Техас, який за підтримки 17 інших генпрокурорів та 126 республіканців з Конгресу подав позов проти чотирьох штатів, де програв чинний президент.

Водночас Трамп уже заявив, що не зупинятиме своїх юристів і «боротиметься» далі в судах на місцевому рівні. Втім, де-факто, він усе одно буде змушений визнати перемогу суперника.

Безпідставними виглядатимуть і спроби республіканців зібрати в столиці масові мітинги своїх агресивних прихильників, які в останні вихідні довели, що не здатні на мирні демонстрації. І, як би не просувалася далі кампанія Трампа всупереч визнанню перемоги Байдена, це виглядатиме в очах більшої частини американського суспільства як спроби політичного ґвалтування демократії.

ЯК ЩЕ МОЖНА ЗАВАДИТИ ДЕМОКРАТАМ?

До того моменту, коли Джо Байден офіційно стане президентом США, у країні має відбутися кілька інших формальних процедур. Так, голоси членів Колегії виборників повинні бути підтверджені під час спільної сесії Конгресу США 6 січня. А оголосити Байдена переможцем має чинний віцепрезидент-республіканець Майк Пенс.

І тут не виключено, що купка прихильників нинішнього президента спробує ускладнити й цей процес - на догоду амбіціям Дональда Трампа, а також агресивного натовпу американців, котрі вірять, що вибори в них «украли» демократи.

Один із затятих прихильників Трампа в Палаті представників, конгресмен-республіканець від штату Алабама Мо Брукс уже заявив, що планує оскаржити результати майбутніх голосувань у Палаті представників. У такому разі обидві палати Конгресу мають провести обговорення, а також голосування, чи оскаржувати результати виборів, на яких переміг Джо Байден.

Однак для того, щоб цей план спрацював, позов Брукса має підтримати хтось із Сенату. Досі ініціативних законодавців серед сенаторів не знайшлося. А це означає, що ідея прибічників Трампа не отримала підтримки серед переважної більшості його однопартійців.

До того ж республіканці не мають шансів оскаржити результати виборів у Палаті представників, де більшість зберегли за собою демократи. Отже, ініціатива Брукса може виявитися черговою безглуздою поразкою для кампанії Трампа після десятків його програшів у судах, які щоразу болісно б’ють по іміджу Республіканської партії.

ПРІОРИТЕТИ БАЙДЕНА

Інавгурацію нового президента призначено на 20 січня. До цієї дати залишається ще більше місяця, однак обраний президент Джо Байден уже назвав пріоритети перших днів діяльності своєї адміністрації.

«Нам належить виконати термінову роботу – узяти цю пандемію під контроль та провести вакцинацію нашої країни від вірусу; забезпечити негайну економічну підтримку, якої дуже потребує багато постраждалих американців; а далі – відновити нашу економіку до рівня, кращого, ніж будь-коли», - заявив Байден після оголошення його перемоги Колегією виборників.

Він також зробив акцент на тому, що стане президентом для всіх американців, у тому числі тих, хто досі підтримує спроби Трампа оскаржити результати виборів.

Очевидно також, що нова адміністрація запрацює в повну силу з першого ж дня. Це стосується і зовнішньої політики, зокрема її українського та російського напрямів. Причому нова команда Байдена вже зараз викликає повагу через те, що на ключові напрями розставлено справжніх фахівців своєї справи, які мають по кілька десятків років професійного досвіду.

ШЛЯХ ДО СПОЛУЧЕНОЇ АМЕРИКИ

Після справжньої «битви за душу Америки», як назвав останні вибори Джо Байден, демократія США продемонструвала справжню міцність своїх механізмів стримування і противаг. На сьогодні ще не всі електоральні формальності завершено, але кінець президентства Дональда Трампа вже очевидний.

Демократичні інститути Америки, так само як і судова система, підтвердили, що здатні належно функціонувати в умовах, коли ситуацію в країні розхитує не хто інший, як глава Білого дому. Країна отримала тимчасове щеплення від правого популізму, публічної бравади, некомпетентності, а також брудних політичних технологій, які вміло «продав» електорату колишній бізнесмен і телевізійний шоумен Дональд Трамп. Йому вдалося зайти на один термін в Овальний кабінет і навіть згуртувати навколо себе значну частину американців, незважаючи на те, що це коштувало країні поглибленням і так проблемних ліній розколу в суспільстві.

Новому президентові тепер належить зшивати країну заново, відновлювати єдність і довіру одне до одного, аби вона знову стала в прямому сенсі Сполученими Штатами Америки.

Ярослав Довгопол, Вашингтон.

Перше фото: Erin Schaff/The New York Times