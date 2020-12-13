Протести на підтримку Трампа в Вашингтоні завершилися пораненнями й арештами

Протести на підтримку Трампа в Вашингтоні завершилися пораненнями й арештами

Фото, відео
Укрінформ
Агресивні сутички, ножові поранення та понад два десятки арештів сталися під час демонстрацій в Вашингтоні на підтримку президентської кампанії Дональда Трампа, яка продовжує гучно заявляти про начебто «вкрадені вибори» глави Білого дому.

Протести мали місце в суботу, передає власний кореспондент Укрінформу.

Акції відбулися під гаслами «Стоп крадіжці» та пройшли центром Вашингтона. При цьому, великі групи зібралися біля Верховного суду США, а також на BLM Plaza неподалік Білого дому. Під час демонстрацій відбулися сутички між учасниками заходу, які поводилися агресивно, а також групами людей, які підтримували цілісність та прозорість виборів у США.

Протести на підтримку Трампа в Вашингтоні завершилися пораненнями й арештами / Фото: OLIVIER DOULIERY/AFP via Getty Images

За інформацією місцевих ЗМІ, дев'ятеро людей отримали поранення, в тому числі четверо осіб – ножові. Крім того, поліція провела щонайменше 23 арешти.

Масштабна акція протесту в Вашингтоні була організована через день після того, як Верховний суд відхилив позов штату Техас з метою скасування результатів президентських виборів у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії й Вісконсині. Попри переважну більшість суддів консервативного толку в складі Верховного суду США, рішення було прийнято не на користь кампанії чинного президента.

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Сам же Трамп у п’ятницю різко відреагував на рішення вищої судової інстанції.

«Верховний суд проявив нульовий інтерес до наслідків наймасштабнішої фальсифікації виборів за всі часи в Сполучених Штатах Америки», - наголосив нинішній господар Білого дому, не навівши жодного аргументу на свою користь.

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Нагадаємо, 14 грудня в США має розпочатися процес голосування вибірників, які формально визначать наступного президента Сполучених Штатів.

Фото: OLIVIER DOULIERY / AFP via Getty Images

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