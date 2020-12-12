Трамп знову програв у Верховному суді позов про перегляд результатів виборів

Верховний суд США відхилив позов генпрокурора штату Техас, який намагався заблокувати голоси, отримані на президентських виборах поштою у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

Про це повідомляє CNN, передає Укрінформ.

«Вердикт суду відхилити позов, прийнятий без будь-яких публічних заперечень, став найпотужнішим підтвердженням того, що Трамп уже не має шансів змінити результати виборів у суді. І навіть судді, яких він призначив, не зацікавлені, аби дозволити йому продовжувати відчайдушні юридичні спроби», - зауважує телеканал.

Таким чином, Верховний суд США, де шестеро суддів підтримують консервативні погляди й симпатизують республіканцям, а лише троє мають прихильність до демократів, вдруге відхилив позов з боку кампанії Трампа.

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Як повідомляв Укрінформ, на початку цього тижня генпрокурор штату Техас Кен Пекстон, який є прихильником Республіканської партії, подав позов до конституційного суду проти чотирьох штатів. У документі, який налічував 154 сторінки, повторювалися юридичні аргументи, висловлені кампанією Трампа з метою скасувати результати виборів у ключових штатах, де перемогу здобув Байден.