Джорджія втретє підтвердила перемогу Байдена після судових позовів Трампа

Джорджія втретє підтвердила перемогу Байдена після судових позовів Трампа

Укрінформ
Влада штату Джорджія повторно сертифікувала результати президентських виборів, вкотре підтвердивши перемогу Джо Байдена за підсумками вже третього перерахунку виборчих бюлетенів,

З відповідною заявою виступив у понеділок державний секретар штату Бред Раффенспергер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогоднішній день – важливий для підтвердження доброчесності виборів у Джорджії, а також по всій країні. Тепер жителі штату можуть рухатися вперед, усвідомлюючи, що підрахунок їхніх голосів – й лише законних голосів – був проведений точно, справедливо й об’єктивно", - заявив Раффенспергер.

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Він також наголосив, що незалежно від перемоги того чи іншого кандидата, дезінформація стосовно виборів має бути засуджена.

Нагадаємо: президент США Дональд Трамп неодноразово виступав з критикою влади в штаті Джорджія, в тому числі республіканця Раффенспергера, та заявляв, що демократи «вкрали» у нього вибори. Трамп через юристів вимагав спочатку перерахунку голосів, а потім верифікації підписів на бюлетенях.

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Сертифікація результатів виборів у штаті Джорджія дозволяє місцевій владі почати процес офіційного призначення вибірників, які 14 грудня мають зібратися для формального голосування в межах Колегії та обрання наступного президента США.

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