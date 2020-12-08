Техас через суд оскаржує результати виборів у ключових штатах

Американський штат Техас подав позов до Конституційного суду США проти штатів Джорджія, Мічиган, Пенсильванія й Вісконсин, звинувативши їх у використанні пандемії COVID-19 з метою «незаконного внесення змін» у процедуру виборів.

Про це йдеться в офіційній заяві генерального прокурора штату, прихильника Республіканської партії Кена Пекстона, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Віра в чесність наших виборчих процесів є священною та пов’язує наших громадян та штати разом у цьому союзі. Джорджія, Мічиган, Пенсильванія й Вісконсин зруйнували цю віру та поставили під загрозу безпеку й чесність виборів 2020 року», - йдеться в заяві.

Генпрокурор Техасу звинувачує чотири штати в «порушенні статутів, прийнятих належним чином обраними законодавчими органами», а також у порушенні Конституції США. Загалом скарга стосується внесення змін у процедуру голосування поштою в цих чотирьох штатах.

Позов Пекстона налічує 154 сторінки і повторює юридичні аргументи, висловлені прибічниками президента Трампа в судах по всій країні під час спроб скасувати результати виборів у ключових штатах, де перемогу здобув Джо Байден.

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Позов розглядатиме Верховний суд США, оскільки лише цей орган має виключну юрисдикцію розглядати судові спори між американськими штатами.

Як повідомлялося, вибори президента США відбулися 3 листопада. На 14 грудня запланований початок процедури голосування вибірників, які формально мають підтвердити обрання нового президента Сполучених Штатів.