Трамп вкотре заявив, що не визнає поразку на виборах в США

Президент США Дональд Трамп збирається продовжувати оскаржувати результати президентських виборів у США, попри те, що сьогодні відбудеться голосування колегій виборників.

Про це інформує Укрінформ із посиланням на Fox News.

"Ні, це ще не кінець. І ми продовжимо рухатися вперед. У нас є безліч місцевих судових справ", – заявив він.

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Юридичні заперечення результатів президентських виборів адвокати Трампа мають намір просувати далі, навіть попри те, що колегії виборників голосуватимуть вже сьогодні.

Трамп продовжує стверджувати, що багато голосів "віддавали від імені померлих", що були "вкиди" та що вибори сфальсифіковані, хоча жодної із цих заяв наразі його команда у судах довести не змогла.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховний суд США вирішив відхилити позов штату Техас та інших штатів, очолюваних республіканцями, про скасування результатів виборів у Мічигані, Вісконсині, Пенсільванії та Джорджії.

Вибори президента США відбулися 3 листопада цього року. Найбільшу кількість голосів вибірників набрав демократ Джо Байден. Чинний глава Білого дому Дональд Трамп продовжує заперечувати свою поразку і поширює безпідставні обвинувачення, що демократи «вкрали» його перемогу.

Фото: Білий дім