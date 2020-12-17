Спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури

Американські спецслужби підтвердили серйозну кібератаку на комп’ютерні мережі федерального уряду.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у спільній заяві Федерального бюро розслідувань (ФБР), Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) та Управління директора національної розвідки (ODNI).

Як зазначається, відомствам «за останні кілька днів стало відомо про масштабну кібератаку, що триває».

«Це ситуація, що розвивається, і, хоча ми продовжуємо працювати над тим, щоб повною мірою зрозуміти масштаби цієї кампанії, ми знаємо, що ця кібератака торкнулася (комп'ютерних - ред.) мереж всередині федерального уряду», — йдеться у заяві.

Зокрема для розслідування кібернападу було сформовано єдину координаційну групу з кібербезпеки (UCG).

Однак у заяві відомств не уточнюється, хто саме стоїть за кібератакою.

Як повідомляв Укрінформ, в суботу хакери зламали систему Міністерства фінансів США і національного управління з телекомунікацій і інформації, а саме отримали доступ до внутрішнього електронного листування відомства.

Цього тижня агентство Reuters опублікувало ексклюзивне розслідування, згідно з яким повідомило, що хакери, які зламали доступ до внутрішнього електронного листування Міністерства фінансів США, ймовірно, працюють на Росію.

Зокрема, за словами двох джерел, атаки на американський Мінфін пов'язані з недавно розкритим зломом великої американської компанії з кібербезпеки FireEye, яка обслуговує державні та комерційні організації.

Також повідомляється, що з кібератакою зіткнулася IТ-компанія SolarWinds, яка обслуговує державних замовників у виконавчій гілці влади, збройних силах і спецслужбах США.

У цілому, джерела агентства зазначили, що атака російських хакерів не обмежується однією організацією, а є «масштабною кампанією кібершпіонажу, спрямованою проти уряду США та його інтересів».