Хакери отримали доступ до даних компанії-розробника вакцини Moderna

Хакери отримали доступ до даних компанії-розробника вакцини Moderna

Укрінформ
Американська компанія-розробник антикоронавірусної вакцини Moderna Inc. постраждала від хакерських атак.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Інформацію про несанкціонований доступ кіберзлочинців до її даних компанія отримала від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). У розпорядженні даної структури були документи, пов'язані із попередніми переговорами щодо препарату-кандидата на вакцину проти COVID-19 розробки Moderna Inc. Саме ця інформація являла собою інтерес для зловмисників, і, згодом, вони її отримали.

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Moderna повідомила, що документи, надані нею агентству EMA, не включали жодної інформації, що ідентифікує окремих учасників дослідження. Наразі немає інформації про те, що будь-які учасники були ідентифіковані будь-яким чином.

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Нагадаємо: раніше цього місяця європейське агентство з дослідження вакцин повідомило, що воно піддалося кібератаці. У підсумку хакери отримали доступ до документів, пов'язаних із розробкою вакцини COVID-19 Pfizer Inc та BioNTech. 

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