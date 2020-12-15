Хакери отримали доступ до даних компанії-розробника вакцини Moderna

Американська компанія-розробник антикоронавірусної вакцини Moderna Inc. постраждала від хакерських атак.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Інформацію про несанкціонований доступ кіберзлочинців до її даних компанія отримала від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA). У розпорядженні даної структури були документи, пов'язані із попередніми переговорами щодо препарату-кандидата на вакцину проти COVID-19 розробки Moderna Inc. Саме ця інформація являла собою інтерес для зловмисників, і, згодом, вони її отримали.

Moderna повідомила, що документи, надані нею агентству EMA, не включали жодної інформації, що ідентифікує окремих учасників дослідження. Наразі немає інформації про те, що будь-які учасники були ідентифіковані будь-яким чином.

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Нагадаємо: раніше цього місяця європейське агентство з дослідження вакцин повідомило, що воно піддалося кібератаці. У підсумку хакери отримали доступ до документів, пов'язаних із розробкою вакцини COVID-19 Pfizer Inc та BioNTech.