Байден після підтвердження перемоги закликав американців об’єднатися

Обраний президент США Джо Байден, перемогу якого формально підтвердила в понеділок переважна більшість вибірників, назвав це тріумфом демократії та закликав розділене американське суспільство об’єднатися.

Про це він заявив через кілька годин після оголошення результатів голосування членів Електорального коледжу США, передає власний кореспондент Укрінформу.

"У цій битві за душу Америки перемогла демократія", - заявив Байден.

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Він підкреслив, що голосування відбулося в чесний спосіб.

"Віра в наші установи збереглася. Чесність наших виборів залишається недоторканою. І тепер настав час перегорнути сторінку, об'єднатися та зцілитися", - наголосив обраний президент США.

Водночас він розкритикував чинного главу Білого дому Дональда Трампа, а також його союзників з-поміж Республіканської партії, які підтримали безпідставні заяви щодо масових фальсифікацій на виборах. Особливо Байден дорікнув 17-ти генеральним прокурорам штатів, а також 126 членам Конгресу США, які підтримали позов Техасу проти чотирьох інших штатів.

"Цей юридичний маневр став ні чим іншим, ніж зусиллям окремих обранців та групи штатів примусити Верховний суд видалити голоси понад 20 млн американців в інших штатах і передати президентство кандидату, який зазнав поразки в Електоральному коледжі, програв загальне голосування і програв у кожному зі штатів, де він намагався скасувати результати голосувань»,- наголосив Байден.

Він назвав це «крайньою позицією», яка не поважає волю народу, верховенства права й Конституції США.

Політик також заявив, що нова адміністрація зосередиться в перші дні своєї роботи на боротьбі з наслідками пандемії, що включатиме насамперед масове поширення вакцини, а також відновлення економіки Сполучених Штатів.

Як повідомляв Укрінформ, у понеділок система електорального коледжу США формально підтвердила перемогу Джо Байдена на виборах глави Білого дому.